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Interessante retroscena sul mercato dell’Inter svelato da Gianluca Di Marzio in queste ore. Il giornalista di Sky Sport ha svelato un aneddoto sul portiere in particolare.

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“Inizialmente l’Inter aveva bloccato Guglielmo Vicario, poi la proprietà ha dato un input diverso perché Josep Martinez era costato 12 milioni, bisognava dare fiducia ad un investimento fatto e per questo è stato preso un secondo affidabile come Ivan Provedel”, ha svelato Di Marzio.