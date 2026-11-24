Gianluca Di Marzio fa il punto sul futuro di Gustavo Varela, vice capocannoniere della Serie A e reduce dalla doppietta alla Fiorentina. Ecco le parole del giornalista di Sky a Caffè Di Marzio, in collaborazione con TMW.

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“Tutti vorrebbero Varela, è chiaro dopo quello che sta facendo, dopo aver segnato gol praticamente in tutte le partite con una media straordinaria. Il Monza sa benissimo che questo è il momento anche di cercare di utilizzare al meglio il capitale a disposizione, tecnico ed economico, quindi sicuramente non si tirerà indietro nel valutare concretamente una cessione a prezzi importanti, in modo che quella cifra ricavata, sui 25-30 milioni, servirà ad acquistare altri giocatori.

L’attaccante del Monza è un capitolo sicuramente a parte di questo calciomercato, perché è vero che l'Inter lo continua a seguire in tutte le partite dal vivo, ma vorrebbe pianificare eventualmente per giugno. Ci sono anche Arsenal e Barcellona molto interessate. In settimana ci sarà un incontro tra gli agenti di Varela e il Monza per cercare di mettere un po' sul tavolo quelle che sono le squadre che lo vogliono. Un altro nome è Zirkzee, il Como lavora per capire la fattibilità, mentre il Napoli si è già mosso”.