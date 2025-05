Luca Marchetti, esperto di mercato, ha parlato a Sky Sport proprio di questa situazione: "Donnarumma-Inter post Sommer è una questione aperta? Quando un giocatore importante come Donnarumma non trova un accordo per il rinnovo di contratto, perché non lo ha ancora trovato, è normale che tutte le società siano interessate ad un parametro zero della sua età e del suo valore. Se il Napoli ha contattato De Bruyne, perché non può succedere, che, tra un anno, una chiacchierata con l'Inter se la possa fare anche per capire quali siano le condizioni. Di questo argomento non se n'è parlato nelle ultime settimane perché il discorso non è stato approfondito. Lui poi recentemente dopo PSG-Arsenal ha parlato del suo futuro, da parte sua c'è totale disponibilità nel rinnovare il contratto col PSG"