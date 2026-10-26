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Focus sul campo visti i tanti impegni ravvicinati tra Serie A e Champions League, ma non solo: in casa Inter si pensa anche al prossimo mercato. E c'è un nome caldo su tutti per il centrocampo, in attesa di capire cosa accadrà con Hakan Calhanoglu.

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Ne parla così TMW, che si sofferma su un profilo in particolare. "A centrocampo si guarda ad un possibile dopo Calhanoglu (per il quale presto ci sarà un incontro per capire se si può arrivare ad un prolungamento oppure no) e qui il nome più caldo resta quello di Alessandro Romano, di proprietà della Roma che il Cagliari però può riscattare a 5 milioni di euro al termine della stagione. In queste prime 8 giornate ha mostrato tutto il suo valore e l’ipotesi di un tentativo a giugno è sempre più concreta", si legge.