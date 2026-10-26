Getty Images

Un nome nuovo per l'Inter in chiave mercato. Si tratta di un numero 10 di nazionalità brasiliana, un giocatore ammirato in Champions League che ha conquistato i dirigenti nerazzurri.

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Getty Images

Pazza Inter, Caressa: “C’è un dato della squadra di Chivu che è incredibile" Ecco quanto evidenziato da TMW sulla pista di mercato: "L’ultima idea porta a Pedrinho dello Shakthar, che i nerazzurri hanno affrontato mercoledì scorso in Champions League. La sua valutazione è importante, intorno ai 25 milioni di euro ma in questi mesi l’Inter lo seguirà ancora di più cercando di capire quali siano gli eventuali margini di manovra.

Getty Images

Nel frattempo la società sta definendo il rinnovo di Carlos Augusto, che ha cominciato alla grande questa stagione. L’operazione è ormai in dirittura d’arrivo per un nuovo contratto fino al 2031", si legge, a proposito di un brasiliano che in rosa c'è già.