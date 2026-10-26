Nome nuovo per l'Inter in chiave mercato, è brasiliano e costa 25 milioni: il club lo ha ammirato in questa Champions e continuerà a seguirlo.
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Un nome nuovo per l'Inter in chiave mercato. Si tratta di un numero 10 di nazionalità brasiliana, un giocatore ammirato in Champions League che ha conquistato i dirigenti nerazzurri.
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Nel frattempo la società sta definendo il rinnovo di Carlos Augusto, che ha cominciato alla grande questa stagione. L’operazione è ormai in dirittura d’arrivo per un nuovo contratto fino al 2031", si legge, a proposito di un brasiliano che in rosa c'è già.
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