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Sky – Ecco perché l’Inter ha chiesto di Atta. Solet il prescelto per la difesa
Giornata importante in casa Inter. Il club nerazzurro ha incontrato l'Udinese a Milano: sul tavolo diversi nomi. Sky Sport fa il punto della situazione, rivelando i profili di cui le due società hanno parlato nel corso del summit nel capoluogo meneghino.
"C’è stato un incontro preliminare non lontano dalla sede di Viale della Liberazione. Le due società hanno definito la situazione di Marello, che era in prestito e che l’Inter riscatta. L’Inter ha chiesto informazioni su Solet: obiettivo primario per la difesa, la scelta cade su di lui perché dal punto di vista tecnico, della personalità e di quello che può portare alla difesa - che perde Acerbi e Darmian - potrebbe essere il rinforzo ideale.
E ha chiesto informazioni su Atta: è l’alternativa a Jones, trattativa in corso ma manca l’accordo. Questa potrebbe essere una pista alternativa o strategie di mercato. Chiaramente lo zoom va su Solet perché sappiamo quanto l’Inter voglia questo difensore. C’è movimento con vari agenti in sede".
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