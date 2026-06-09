Sky – Ecco perché l’Inter ha chiesto di Atta. Solet il prescelto per la difesa

"C’è stato un incontro preliminare non lontano dalla sede di Viale della Liberazione. Le due società hanno definito la situazione di Marello, che era in prestito e che l’Inter riscatta. L’Inter ha chiesto informazioni su Solet: obiettivo primario per la difesa, la scelta cade su di lui perché dal punto di vista tecnico, della personalità e di quello che può portare alla difesa - che perde Acerbi e Darmian - potrebbe essere il rinforzo ideale.