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Sky – Ecco perché l’Inter ha chiesto di Atta. Solet il prescelto per la difesa

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Sky Sport fa il punto della situazione, rivelando i profili di cui le due società hanno parlato nel corso del summit nel capoluogo meneghino
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

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Giornata importante in casa Inter. Il club nerazzurro ha incontrato l'Udinese a Milano: sul tavolo diversi nomi. Sky Sport fa il punto della situazione, rivelando i profili di cui le due società hanno parlato nel corso del summit nel capoluogo meneghino.

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"C’è stato un incontro preliminare non lontano dalla sede di Viale della Liberazione. Le due società hanno definito la situazione di Marello, che era in prestito e che l’Inter riscatta. L’Inter ha chiesto informazioni su Solet: obiettivo primario per la difesa, la scelta cade su di lui perché dal punto di vista tecnico, della personalità e di quello che può portare alla difesa - che perde Acerbi e Darmian - potrebbe essere il rinforzo ideale.

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E ha chiesto informazioni su Atta: è l’alternativa a Jones, trattativa in corso ma manca l’accordo. Questa potrebbe essere una pista alternativa o strategie di mercato. Chiaramente lo zoom va su Solet perché sappiamo quanto l’Inter voglia questo difensore. C’è movimento con vari agenti in sede".

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