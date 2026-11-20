Mercato, cosa si sono detti l'Inter e l'agente di Varela. Ma in pista c'è Mendy: gli scenari

Getty

Il nome di Endrick è stato accostato anche all’Inter in chiave mercato, soprattutto in questa sosta per le nazionali. Da mesi è un profilo monitorato da Milan e Roma in Serie A, ma anche i dirigenti nerazzurri sarebbero vigili sul brasiliano del Real Madrid.

A uscire allo scoperto sul futuro del brasiliano è l'allenatore delle Merengues José Mourinho, che rispondendo a una domanda nel corso della conferenza stampa alla vigilia della gara di campionato contro il Celta Vigo ha detto: "Io amo Endrick, ma il Real Madrid è più importante di lui. Io e tutti noi abbiamo bisogno i lui qui. Poi, se il club dovesse decidere altre cose, rispetterò quella decisione. Ma per me, come allenatore, Endrick è importante".

La squadra allenata da José Mourinho, stando al The Athletic, avrebbe deciso di cedere il brasiliano a gennaio ma solo a titolo definitivo e non più in prestito. Prezzo? Almeno 60 milioni di euro, bonus in più bonus in meno. Seguiranno aggiornamenti sul futuro di Endrick, anche in ottica Inter appunto...