Sia il Corriere della Sera che il quotidiano La Stampa parlano del rinnovo di Pio Esposito arrivato ieri nell'ultimo giorno di mercato. Come vi abbiamo raccontato, l'attaccante italiano è arrivato nella sede dell'Inter per firmare il contratto e ha attirato l'attenzione dei tifosi che lo hanno riconosciuto. Si è poi detto felicissimo dell'accordo trovato con il club nerazzurro.

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"Chi non aveva più niente da fare, ormai da qualche giorno, era l’Inter. Così il club nerazzurro ha approfittato dell’ultimo giorno di mercato per lanciare un ulteriore messaggio di solidità: Pio

Esposito ha rinnovato con stipendio raddoppiato (2,5 milioni) fino al 2032", scrive La Stampa del rinnovo.

Il Corriere della Sera va più nello specifico delle cifre del nuovo contratto e racconta: "L’Inter festeggia il rinnovo del contratto di Pio Esposito fino al 2032: l’attaccante della Nazionale vedrà lo stipendio innalzarsi dall’attuale milione e 100 (con bonus fino a 1,6) fino ai 2,7 milioni fissi e potenziali bonus fino a 3,2 milioni".