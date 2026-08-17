L'Inter lavora sulle uscite e sulle entrate che possono completare la rosa di Chivu e gli obiettivi ancora sul mercato sono due: un jolly d'attacco e il centrocampista che tutti hanno individuato in Curtis Jones. Ma il club nerazzurro sta anche lavorando ad altro: ai rinnovi.

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Quello di Bovio è stato in pratica completato, c'è l'intesa con l'entourage del ragazzo che firma per il club nerazzurro fino al 2031. In settimana c'è stato nella sede di via della Liberazione un nuovo incontro interlocutorio per Pio Esposito ma non era arrivata la fumata bianca per il rinnovo dell'attaccante nerazzurro che ha cominciato a Brescia ma ha indossato per la prima volta la maglia nerazzurra nel 2014, nelle giovanili. Dopo un'esperienza di due stagioni in prestito allo Spezia nel quale si è messo in evidenza, il club ha deciso di trattenerlo in rosa e metterlo a disposizione di Chivu che lo conosceva dall'esperienza comune in Primavera e ha espresso il desiderio di farlo rimanere a Milano.

Pio Esposito ha ripagato con 40 presenze in totale, 10 gol segnati in tutte le competizioni e sei assist forniti ai suoi compagni. Con questo rendimento si è meritato anche la convocazione nella Nazionale maggiore. Il suo contratto è in scadenza nel 2030 ma l'Inter vuole riconoscergli un aumento. Anche perché spera che il giovane diventi un punto riferimento del presente e del futuro nerazzurro.

In settimana è atteso un nuovo summit tra l'agente e i dirigenti nerazzurri perché, come si è sentito nelle ore successive all'ultimo incontro, la volontà comune è quella di proseguire insieme. Sarà l'incontro definitivo?

(Fonte: TS)