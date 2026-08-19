Il rinnovo di Esposito e non solo. Il quotidiano Il Giorno parla del mercato nerazzurro e si sofferma in particolar modo sulle ultime che riguardano l'attaccante di Chivu.

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Sul quotidiano, a proposito del rinnovo di Pio Esposito si legge: "C’è un accordo di massima tra la dirigenza dell’Inter e l’entourage del calciatore riguardo al rinnovo del contratto: nuova scadenza nel 2031, ingaggio attorno ai 3 milioni di euro comprendendo i bonus. La volontà comune di andare avanti insieme non sembra conoscere crepe. Esposito è in nerazzurro da quando aveva 13 anni, ha cambiato colori sociali giusto in prestito per capire se davvero poteva sognare il ritorno alla base da protagonista e così è stato".

"Settembre sarà il mese in cui tornerà, salvo intoppi o sorprese, a vestire l’azzurro, ma prima c’è l’agosto in corso, con le strisce nere in alternanza, nel quale deve rapidamente mettere alle spalle un pre-campionato privo di squilli. Ha segnato cinque reti ai dilettanti dell’Aasen, poi più nulla contro gli avversari di maggior rango, fossero essi il Karlsruher, piuttosto che Manchester City, Milan, Juventus o Betis. Chivu non ha possibilità di aspettare. Deve affidarsi al suo pupillo e all’altro ragazzo che ha visto crescere a Parma, Ange-Yoan Bonny", si spiega sul giornale.

"In uscita si aspettano offerte per Massolin e Asllani, il primo dei quali potrebbe finire al Monza in prestito dopo lo scontro diretto. Tutto tace anche per Luis Henrique alla Roma: ad oggi i giallorossi sono ancora in fase di valutazione", scrive infine Il Giorno.

(Fonte: QS)