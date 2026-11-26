VIDEO / Moretto a FCINTER1908: "Proposto Kovacic! E l'Inter ha risposto..."

Matteo Moretto parla anche del possibile ritorno di Mateo Kovacic all'Inter. Così il giornalista al canale YouTube di Fabrizio Romano:

“Avevo raccontato in estate che c’erano intermediari che stavano offrendo Mateo Kovacic all’Inter. Non ha ancora rinnovato col Manchester City e si avvicina alla scadenza di contratto. Si valutano due cose ora: il progetto sportivo, dunque se ha ancora intenzione di continuare ad alti livelli, e poi lo stile di vita.

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Lui è stato molto bene in Italia e anche in Spagna. Qualora poi la scelta dovesse cadere sullo stile di vita, lui strizzerebbe l’occhio in primis all’Italia e poi alla Spagna. Poi chiaramente c’è l’aspetto economico, se cercasse un contratto molto importante direi occhio a un campionato fuori Europa. Ma Kovacic ha questo bel ricordo dell’Italia e se le condizioni lo permettessero, gli piacerebbe tornare in Serie A”.