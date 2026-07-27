Un’importante novità che riguarda il mercato dell’Inter dopo gli sviluppi degli ultimissimi giorni. Ne parla calciomercato.com, che fa il punto sui piani in entrata dei dirigenti nerazzurri. “Il club nerazzurro ha messo momentaneamente in stand-by la ricerca di un esterno destro titolare che prenda il posto di Denzel Dumfries, passato al Real Madrid.

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Rimasti scottati dall'esito della trattativa con l'Atalanta per Marco Palestra (andato poi al Chelsea) e dalla vicenda Khalaili (che non ha superato le visite mediche per l'ottenimento dell'idoneità sportiva), i campioni d'Italia hanno deciso di rivolgere l'attenzione ad altri dossier e vedono in questo momento quella di Romero come un'opportunità quasi inaspettata che, coi giusti incastri, può convertirsi in qualcosa di concreto.

Sotto contratto col Tottenham fino a giugno 2029, il classe '98 viene valutato 50 milioni di euro ma l'Inter confida che questo prezzo possa essere rivisto al ribasso”, si legge.