All'Inter manca l'esterno di destra e questa è una certezza assoluta, confermata anche da Chivu che lo ha detto chiaro e tondo al di là di aver deciso di investire su Diouf in quel ruolo. Palestra è finito al Chelsea, Khalaili non ha superato le visite mediche del Coni e dall'Union Saint-Gilloise sbarcherà in Premier League, al Crystal Palace, per 30 mln.

I mirini nerazzurri sono sempre puntati su Diaby, giocatore francese, classe 1999, dell'Al-Ittihad per il quale erano stati offerti 20 mln e il cartellino di Asllani, ma è arrivato un no. L'Inter si prepara a rilanciare nonostante il Bayern Leverkusen stia provando a trovare l'accordo per il calciatore.

(Fonte: TS)