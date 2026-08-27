Qual è la vera cifra spesa dall’Inter per Andy Diouf? Alcuni media avevano parlato di 20 milioni più bonus nelle casse del Lens, ma la cifra è diversa.
VIDEO FCIN1908 / Diouf: "Nuovo ruolo? Serve tempo. Gol? Provo quel tiro. Con Pavard..."
Qual è la vera cifra spesa dall’Inter per Andy Diouf? Alcuni media avevano parlato di 20 milioni più bonus nelle casse del Lens, ma la verità è una sola sul francese.
Diouf, grandissimo protagonista nel pre-campionato nerazzurro e anche all’esordio in Serie A col Monza, è costato 25 milioni di euro ‘garantiti’. Erano emerse indiscrezioni di un pacchetto da 25 coi bonus, di cui 20 di parte fissa. Invece sono garantiti tutti e 25, così l’Inter ha superato tutte le altre squadre interessate a Diouf. E ora Cristian Chivu se lo gode…
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