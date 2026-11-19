Josep Martinez è il titolare dell'Inter tra i pali e su questo non ci sono dubbi. Cristian Chivu lo ha sempre difeso ed elogiato, anche nei momenti difficoltà. Ivan Provedel è il vice e questa prima parte di stagione lo ha confermato. Ma per l'estate i dirigenti nerazzurri si guardano attorno, anche per il capitolo portiere.

Tutto dipenderà dalle prestazioni di Martinez stesso e Provedel da qui a fine stagione appunto. Il Giorno sottolinea infatti che c'è un dossier su tutti aperto sul tavolo dei dirigenti per la porta.

"A fine anno si prenderà una decisione riguardo ai pali, viste le titubanze di Josep Martinez. Se lo spagnolo dovesse trovare stabilità, sarebbe un investimento in meno da dover fare, altrimenti occhio a un possibile ritorno di fiamma per Alisson Becker da Liverpool", si legge sul quotidiano.