Su Skysport stavano commentando la partita di Filip Stankovic, ex Inter e portiere del Venezia, contro il Milan. Tante parate nel primo tempo e il conduttore di Skysport Leo Di Bello ha sottolineato: «Dejan Stankovic ha tirato su due figli di talento. Gli uomini di mercato ci raccontano che il centrocampista torna all'Inter e la prima cosa che dice "è non voglio andare in prestito". Ne ha sei davanti, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Sucic, Jones, ma lui vuole giocarsela al club nerazzurro».

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Una concorrenza che non ha spaventato il giocatore nerazzurro che è stato riacquistato dopo solo una stagione al Brugge al quale era stato ceduto con un diritto di riacquisto della durata di due anni e con cifre che andavano ad aumentare per gli anni di permanenza al club belga.

«Hanno talento e personalità - ha risposto De Grandis a proposito di Ale e Filip - un po' di spregiudicatezza. Per il centrocampista dell'Inter il fatto di non subire la presenza di tanti centrocampisti concorrenti dimostra autostima e anche coraggio, quindi bene».

(Fonte: SS24)