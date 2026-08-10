Un problema all'anca, almeno ufficialmente. L'amichevole contro il Monaco del Liverpool saltata e su Curtis Jones si sono rinnovate le insistenti voci di mercato che lo riguardano e lo accostano all'Inter. Un problema fisico lo ha messo ko ma i tifosi del Liverpool hanno letto il suo ko come l'ennesimo segnale mandato al club nerazzurro.

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"Secondo la stampa inglese per questo motivo non è stato rischiato, ma sui social i tifosi dei Reds si sono ovviamente spaccati. Non è dato sapere se Jones abbia davvero accentuato il fastidio fisico per mandare un segnale al suo club, però non sarebbe il primo gesto di questo tipo in un'estate in cui il giocatore ha litigato in campo per la mancata fascia di capitano, ha rifiutato l’eventuale trasferimento al Nottingham Forest e ha continuato a dire di no al rinnovo. Jones si è promesso all’Inter da gennaio e finora ha mantenuto il punto", scrive TuttoSport a proposito del centrocampista.

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Ma anche il Liverpool finora non ha fatto passi indietro e continua a richiedere 40 mln nonostante il contratto del centrocampista scada nel 2027. Secondo TS, l’Inter si è spinta fino a 35 milioni, bonus compresi, senza avere però l’ok del club inglese.

"Adesso si entra nella fase decisiva del mercato e a Milano confidano che il Liverpool abbassi le pretese. Per affondare il colpo, però, la dirigenza nerazzurra dovrà fare spazio, concludendo tre uscite nel reparto di centrocampo. Una è semplice, ovvero piazzare in prestito il francese Massolin, ma poi andranno trovate soluzioni per Asllani e soprattutto Frattesi, la cui uscita - forse anche in prestito oneroso con diritto di riscatto -, permetterebbe di far quadrare al meglio i conti, considerando che il club ha (avrebbe?) ancora una quarantina di milioni di investire, ma dovrà anche acquistare l’esterno che vada a completare il binario destro con Diouf", si legge nello stesso articolo.

(Fonte: TS)