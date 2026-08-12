La cessione di Luis Henrique ma pure quella di Davide Frattesi. Insieme a quella dell'esterno brasiliano in queste ore è tornata prepotentemente di attualità la cessione del centrocampista Davide Frattesi, calciatore che da tempo ormai viene considerato in partenza da Milano a caccia dello spazio che non ha trovato nelle gerarchie nerazzurre.

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Il giocatore, come spiega anche La Gazzetta dello Sport, è finito nel mirino della Lazio ma è considerata ancora lontana l'intesa tra le due società. "Al momento non si è ancora così vicini a un’intesa per l’uscita dell'ex Sassuolo. Se il club biancoceleste portasse al tavolo i giusti elementi per convincere i nerazzurri a far partire la mezzala, a quel punto crescerebbe il pressing sul Liverpool per Curtis Jones", spiega la rosea.

"Frattesi per dare un salto di qualità alla squadra di Gattuso. La Lazio ha puntato il centrocampista dell’Inter. I primi contatti con il club nerazzurro hanno aperto la via a una trattativa pur tra le difficoltà del mercato del club biancoceleste (a saldo zero: le uscite devo pareggiare le entrate). L’Inter è partita da una quotazione sui 25 milioni di euro per una cessione a titolo definitivo. Si è però fatto spazio per la proposta di un prestito con diritto e obbligo di riscatto condizionato, prevedendo poi una percentuale alta sulla eventuale rivendita a favore del club nerazzurro", spiega la rosea a proposito degli ultimi contatti tra le due società.

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Frattesi, prima di passare alle giovanili della Roma, aveva iniziato nelle giovanili della Lazio. Già a gennaio si era parlato della squadra biancoceleste ma non era arrivata un'offerta congrua da Lotito. Ora l'avventura del centrocampista in nerazzurro è considerata davvero ai titoli di coda. E alla squadra di Gattuso serve la qualità che Davide può dargli.

"Nel precampionato Gattuso ha impostato la Lazio alternando due moduli. In entrambi Frattesi diventerebbe un perno del gioco. Nel 4-3-3, da interno ad affiancare Rovella e Taylor. Mentre nel 4-2-3-1, sarebbe il trequartista centrale, concretamente la leva per far ripartire il gioco e nello stesso pilotarlo in avanti. Senza poi dimenticare il suo apporto di esperienza maturato con l’Inter e con la Nazionale in questi anni", scrive la rosea a proposito del centrocampista.

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)