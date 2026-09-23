Getty Images

Anche Davide Frattesi stregato da Alessandro Romano, centrocampista rivelazione del Cagliari. In questi primi giorni in Nazionale, l’ex Inter ha osservato il giocatore e oggi ne ha parlato in conferenza.

Getty Images

“Romano? Ieri ho avuto un flash, secondo me assomiglia a Matic. Ha quelle movenze. Per me è un ragazzo bravo e col la testa sulle spalle, ci darà una grande mano”, ha spiegato. A Frattesi dunque ricorda il centrocampista ora al Sassuolo, in passato al Manchester United.

Getty Images

Come svelato da fcinter1908.it, l’Inter ha già osservato dal vivo Romano e continuerà a monitorare: è tra gli osservati speciali dei nerazzurri.