GUARRO e PACE Ep14: Spence, Jones, Luis Henrique, Fofana, Frattesi: esplode il mercato Inter!

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Davide Frattesi si avvicina sempre di più alla Lazio. Il centrocampista classe 1999 è in uscita dall'Inter e sembra aver sciolto le riserve in merito alla prossima destinazione.

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Alfredo Pedullà, su Twitter, ha riportato le ultime novità sul futuro di Frattesi:

"Frattesi-Lazio: nuovi aggiornamenti poco fa, preannunciati ieri sera, molto positivi. Frattesi ha scelto la Lazio, mettendo da parte le opzioni estere. Ora nuovi dialoghi con l'Inter per perfezionare la formula. La Lazio aveva chiesto Frattesi, come svelato lo scorso 30 gennaio, adesso ci sono le condizioni per andare fino in fondo"