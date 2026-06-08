"Si è appreso che uno dei nomi suggeriti da Gardi è la stessa dell'Inter Nicolò Barella. Dopo che Okan Buruk ha chiesto: "Possiamo prenderlo?", Gardi avrebbe risposto: "Posso portarlo al Galatasaray se volete". A questo punto, il focus si è spostato su Ozbek. Il presidente ha dato le istruzioni: "Facciamo tutto il necessario". Dopo aver citato anche Camavinga e Thuram della Juventus, Gardi ha avviato le trattative per Barella", si legge su Sporx.