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In Turchia la sparano grossa: “Galatasaray su Barella! In settimana ci sarà…”
Dopo la querelle Calhanoglu, già archiviata dopo la sconfitta alle elezioni presidenziali del Fenerbahce del candidato Safi, dalla Turchia arriva un'altra notizia sorprendente: il Galatasaray sarebbe interessato a Nicolò Barella.
Il portale turco Sporx parla di un meeting interno tra il presidente del Galatasaray, Dursun Ozbek, l'allenatore del club, l'ex Inter Okan Buruk, Abdullah Kavukcu, vicepresidente del club turco e uomo-mercato e George Gardi, uno degli intermediari vicini al Galatasaray.
"Si è appreso che uno dei nomi suggeriti da Gardi è la stessa dell'Inter Nicolò Barella. Dopo che Okan Buruk ha chiesto: "Possiamo prenderlo?", Gardi avrebbe risposto: "Posso portarlo al Galatasaray se volete". A questo punto, il focus si è spostato su Ozbek. Il presidente ha dato le istruzioni: "Facciamo tutto il necessario". Dopo aver citato anche Camavinga e Thuram della Juventus, Gardi ha avviato le trattative per Barella", si legge su Sporx.
Emergono poi altri dettagli: in settimana - sempre secondo Sporx - ci sarà un incontro tra i dirigenti dell'Inter e Barella mentre ci sarà anche un contatto tramite FaceTime tra Okan Buruk e lo stesso Barella, al quale verrà spiegato il suo ruolo nel progetto. "Verrà fatto tutto il possibile per assicurarsi Barella"
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