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L'Inter ha messo in standby la trattativa per il difensore del Tottenham Romero sul quale c'è anche l'Atletico Madrid. Richiesta alte per l'ingaggio da parte dell'argentino, come spiega La Gazzetta dello Sport:

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A un certo punto, sul display, è spuntato un numero stranoto: «Cuti, allora che fai? Dai che ti aspettiamo all’Inter...». Era Lautaro Martinez. Il capitano dell’Inter, spalleggiato da Javier Zanetti, ha chiamato Cristian Romero per convincerlo a virare su Appiano Gentile. I due hanno vinto un Mondiale insieme, due coppe America e la Finalissima contro l'Italia. Un pressing tutto argentino per riuscire a strappare il sì definitivo per il centrale richiesto da Chivu. Un’operazione tutt’altro che semplice, però: su Romero c’è l’Atletico Madrid di Simeone. L’Inter e i Colchoneros hanno raggiunto l’intesa col Tottenham – circa 40 milioni -, ma manca quella con il giocatore, il cui entourage continua a chiedere cifre piuttosto alte. Si parla di almeno 6 milioni di ingaggio: troppi per l’Inter. L’Atletico invece è pronto ad accontentarlo. Situazione di stallo.

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Intanto, Lautaro e Zanetti hanno fatto ciò che serviva, ovvero intensificare il pressing per un connazionale alla ricerca di una nuova sfida. Romero deve all’Italia gran parte della sua carriera: prima il Genoa, poi l'Atalanta, chissà se la prossima sfida sarà l’Inter.