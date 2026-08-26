VIDEO / Inter, Esposito riuscirà a imporsi anche quando Lautaro e Thuram saranno al top?

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Puntellare ancora la rosa sembra un'esigenza più delle avversarie dell'Inter che dei Campioni d'Italia in carica. Per un motivo molto semplice, come sottolinea anche Il Giornale in edicola stamattina:

Getty Images

"A una settimana dallo stop alle trattative estive di calciomercato tutte le big scalpitano e vanno a caccia degli ultimi colpi last minute per alzare l'asticella delle ambizioni e candidarsi al ruolo di anti-Inter. I Campioni d'Italia, infatti, restano la squadra da battere, nonché quella con l'organico più ricco e profondo.

Motivo per cui con Asllani in partenza per gli Emirati Arabi (destinazione Al-Jazira in prestito con obbligo di riscatto per un pacchetto complessivo da 9 milioni) non dobbiamo attenderci granché dai nerazzurri in questi ultimi giorni, a meno che non spunti un'occasione low-cost come quinta punta. Quella, infatti, sarebbe la ciliegina sulla torta per Chivu".