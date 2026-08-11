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"I primi frutti concreti il progetto dell’Inter Under 23 cominciano ad arrivare. Se sul campo l’annata in Serie C è stata altalenante (mancata qualificazione ai playoff), c’è da dire che comunque il percorso di crescita e sviluppo casalingo dei giovani talenti nerazzurri sta procedendo per il meglio". Così TuttoSport parla dei giovani del club nerazzurro e di come stanno raccogliendo consensi sul mercato.

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"In arrivo ci sono, infatti, le prime plusvalenze che possono dare ossigeno al bilancio e sostentamento al club. Bagagli pronti per la Catalogna per Issaka Kamate, che si accasa all’Espanyol per 3 milioni più il 50% sulla futura vendita in favore dei nerazzurri. Pure sull’attaccante classe 2007 Jamal Iddrissou non mancano gli estimatori. In particolare dall’estero dove ci sarebbero tra Francia e Olanda due società pronte ad acquistarlo a titolo definitivo. Servono però almeno 7,5 milioni per strapparlo all’Inter, che già pregusta un’altra robusta plusvalenza", si legge.

"Leonardo Bovio, difensore centrale classe 2008 appetito già dai club d’Oltremanica. Per questo i dirigenti nerazzurri sono corsi ai ripari blindandolo col prolungamento fino al 2029 con opzione per il 2030. Il segnale di come in casa Inter puntino in maniera decisa sul ragazzo per il futuro. Tanto da averlo aggregato alla Prima Squadra per tutta le pre-season", scrive il quotidiano sul giovane calciatore che Chivu ha schierato nell'amichevole contro la Juventus.

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Nell'Under23 di Vecchi ci sono anche altri giovani che TuttoSport consiglia di tenere d'occhio "ne sentirete parlare presto", scrivono da Torino. Il riferimento è a Mattia Marello (classe 2008) che sembra un Dimarco in miniatura e la mezzala col vizio del gol Matias Mancuso (classe 2007). Senza dimenticare le punte Matteo Lavelli (2006) e Mattia Mosconi (2007), che Chivu ha già fatto esordire in prima squadra.

(Fonte: TS)