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Importanti notizie sul futuro di Aleksandar Stankovic, chiuso dalla concorrenza in questa prima parte di stagione in casa Inter. Ecco le ultime da TMW sul centrocampista, tornato a Milano proprio la scorsa estate. “Aleksandar Stankovic sta cercando spazio nella sua prima stagione con la maglia dell'Inter. Il centrocampista serbo, tornato in nerazzurro in estate dopo l'esperienza al Club Brugge, sta vivendo una fase di ambientamento nel calcio italiano, senza essere ancora riuscito a ritagliarsi un ruolo da protagonista. In tutte le competizioni ha raccolto sette presenze per 122 minuti giocati, con un assist all'attivo e nessuna rete.

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L'inizio della sua avventura in nerazzurro è stato caratterizzato da un impiego piuttosto limitato, soprattutto in campionato, dove Stankovic è stato utilizzato prevalentemente a gara in corso. Il centrocampista ha trovato maggiore spazio in Champions League, competizione nella quale ha collezionato due presenze e servito anche un assist. Il suo percorso di crescita passa ora dalla capacità di conquistare la fiducia dello staff tecnico e trovare maggiore continuità. Dopo una stagione molto positiva al Club Brugge, chiusa con sei gol e due assist in 39 presenze in campionato, l'obiettivo è dimostrare di poter essere una risorsa importante anche per l'Inter. Altrimenti non è improbabile un prestito, già a gennaio”, si legge.