Inter pronta a muoversi sul mercato di gennaio con questo addio: l'indiscrezione verso la finestra invernale.
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Inter pronta a muoversi sul mercato di gennaio con questo addio. Si avvicina la finestra invernale e calciomercato.com parla così dei piani dei dirigenti nerazzurri:
"Con la rosa al completo l'Inter potrebbe inserire qualche volto nuovo a gennaio in caso di cessione di alcuni giocatori, e in questo senso occhio al futuro di Luis Henrique perché se dovesse arrivare una proposta convincente potrebbe partire", si legge sul sito.
Il primo indiziato a partire dunque sembra essere lui, ancora di più del figlio d'arte Stankovic, fin qui chiuso dalla concorrenza in cabina di regia.
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