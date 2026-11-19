Un giocatore di Serie A che da tempo piace all’Inter e potrebbe arrivare in estate a 0. Ne parla l’edizione odierna de Il Giorno in chiave mercato.

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

“Guardando più in là (all’estate, ndr), Marotta potrebbe invece tornare a scandagliare il mondo dei colpi a zero.

Da tempo piace Anguissa, che non ha ancora rinnovato col Napoli e ha caratteristiche mancanti nel reparto di mezzo, dove potrebbe non prolungare Mkhitaryan e c'è sempre Calhanoglu ancora in scadenza”, si legge. E c'è un altro nome che piace a 0 per l'estate.