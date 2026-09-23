L’Inter la scorsa estate ha pescato in Premier League per rinforzare la rosa di Cristian Chivu. John Stones in difesa, Djed Spence a destra e Curtis Jones a centrocampo, oltre ai ritorni di Pavard e Stankovic. Ma sul tavolo con gli Spurs c’erano altri due nomi in estate.

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Uno era quello del Cuti Romero, a lungo nel mirino per rinforzare la difesa e poi passato all’Atletico Madrid. L’altro era quello di Guglielmo Vicario, che era stato addirittura bloccato dai nerazzurri per un periodo. Poi il club ha deciso di puntare su Pepo Martinez come titolare, con Ivan Provedel alle sue spalle. E Vicario si è trasferito sì in Italia, ma alla Juve.