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Il mercato dell'Inter in questi giorni si sta concentrando sulle uscite. In particolare su Asllani e Massolin che stanno valutando le offerte essendo fuori dal progetto.

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"Dopo avergli comunicato ufficialmente che la storia nerazzurra è finita, l’Inter ha forse trovato una soluzione definitiva per Kristjan Asllani, 24enne di belle speranze tradite. La trattativa con l’Al Jazira, club con sede ad Abu Dhabi, è ormai avanzata e può chiudersi già oggi a patto che il centrocampista albanese trovi l’intesa sul proprio contratto con gli emiratini. L’accordo tra le società è costruito su un prestito oneroso da 1,5 milioni e un diritto di riscatto da altri 5, destinato a trasformarsi in obbligo al raggiungimento di un determinato numero di presenze. Adesso l’Al Jazira può offrirgli spazio e continuità, mentre l’Inter prova a trasformare il prestito in una futura cessione. In uscita anche Yanis Massolin, ma con una prospettiva diversa: il francese classe 2002, acquistato a gennaio dal Modena e lasciato in Emilia fino a giugno, resterà sotto il controllo nerazzurro. L’Inter vuole mandarlo a giocare in prestito in Ligue 1: almeno 3 squadre in corsa", spiega La Gazzetta dello Sport.