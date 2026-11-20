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Qualche affare insieme Inter e Atalanta l'hanno concluso. Altri, invece, li hanno solo sfiorati. Soprattutto nella storia recente, considerando quanto accaduto per Lookman prima e Palestra poi. Ma i due club potrebbero tornare a discutere di mercato. Almeno secondo quanto riporta l'edizione odierna de Il Giorno:

"Sul taccuino della dirigenza nerazzurra c’è ancora qualche nome di cui poter discutere per il futuro. L’Inter sta valutando la situazione nel reparto dei difensori e dei portieri. Per quel che riguarda quest’ultimo profilo un nome da tenere d’occhio è quello di Carnesecchi, qualora Josep Martinez dovesse avere incertezze tali da non giustificarne la conferma come titolare. Ostacoli sulla via: la Dea resta una bottega cara che certo non ha impellenze economiche (ha appena annunciato l’undicesimo utile consecutivo) e l’agente è Alessandro Lucci, lo stesso di Palestra con cui c’è stato persino un botta e risposta a mezzo stampa".