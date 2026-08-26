Pio Esposito e l’Inter, un matrimonio destinato a proseguire. Il club nerazzurro e l’entourage dell’attaccante classe 2005 hanno raggiunto l’accordo totale per il rinnovo del contratto.

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A confermare le indiscrezioni degli ultimi giorni è Fabrizio Biasin attraverso il suo profilo X, svelando la data della nuova scadenza: “In arrivo il rinnovo del contratto di Pio Esposito. Nuova scadenza giugno 2031”.

Inter, in arrivo il rinnovo del contratto di Pio Esposito.



Nuova scadenza giugno 2031. pic.twitter.com/tOQUGmnWbk — Fabrizio Biasin (@FBiasin) August 26, 2026

Il nuovo contratto che firmerà Pio Esposito con l’Inter prevede un adeguamento dell’ingaggio che porterà l’attaccante della Nazionale a guadagnare una cifra intorno ai 3 milioni di euro - sui 2,7-2,8 all’anno.