Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Carlos Augusto e l'Inter sono molto vicini alla nuova stretta di mano. In ballo c'è il prolungamento del contratto fino al 2031, come sottolinea anche il Corriere dello Sport in edicola stamattina. Arrivano alcune novità dal quotidiano sulle tempistiche dell'affare:

Getty Images

"Il contratto attuale, in scadenza nel 2028, va sicuramente adeguato a stretto giro. I tempi sembrano maturi per entrare nella fase decisiva dei discorsi cominciati già settimane fa. L’idea dell’Inter è quella di archiviare la pratica ragionevolmente entro un mese, allungando la scadenza e gratificando il giocatore per il percorso fatto fino a questo momento.

Quello che però conta più della deadline è arrivare a un accordo che soddisfi in pieno tutte le parti. Il giocatore, come emerso anche nella pancia di San Siro l’altra sera, ha dato piena disponibilità al dialogo: non aver ancora portato a casa il rinnovo, nonostante se ne parli già da diverso tempo, non è fonte di preoccupazione, né di rincorsa frenetica alla stretta di mano. Sente la fiducia del club e in particolare del suo allenatore, che farà ancora tanto affidamento su di lui nelle prossime gare".