L’Inter continua a lavorare su più fronti. Oltre all’esterno destro, una priorità assoluta dopo l’addio di Dumfries e il mancato arrivo prima di Palestra e poi di Khalaili, il club nerazzurro è alla ricerca di ben due difensori centrali dopo aver salutato De Vrij e Acerbi.

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Il Corriere dello Sport conferma che la società meneghina ha rinunciato a Trevoh Chalobah del Chelsea a causa dei costi troppo alti dell’operazione.

Tra i nomi sulla lista di Beppe Marotta e Piero Ausilio c’è quello di Lucumi del Bologna, con la clausola rescissoria fissata a 28 milioni che scade oggi: “L’Inter potrebbe tornare a bussare alla porta del Bologna, seppure la preferenza sia per un centrale di piede destro”.

Nelle ultime ore, in occasione dei contatti con il Tottenham per Spence, è stato proprio Cristian Romero, ex difensore di Genoa, Juventus e Atalanta, anche se - come sottolinea il CorSport - i costi rappresentano un ostacolo.

“Da tenere sempre in considerazione Mancini, qualora non si sbloccasse il rinnovo con la Roma. Infine, è stato proposto Stones, svincolato dal Manchester City. Il club nerazzurro potrebbe tenerlo in considerazione a fine agosto, per il secondo innesto in difesa” aggiunge il quotidiano.