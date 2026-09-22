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Sono in corso anche in queste settimane i dialoghi per il rinnovo di Federico Dimarco in casa Inter. La volontà comune è di proseguire insieme, sono partiti i contatti tra l’entourage dell’esterno mancino e il nuovo direttore sportivo Dario Baccin.

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Ma la scorsa estate un club su tutti ha sondato il terreno per Dimarco. Si tratta del Barcellona, con Deco che - secondo quanto raccontato anche in queste settimane da Sport - ha tenuto sotto grande osservazione l’esterno. E continua a seguirlo anche in queste prime partite della stagione.

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Sempre per Sport, l’idea del Barcellona era chiara: ha sondato il terreno per un possibile scambio, con Dimarco in blaugrana e Alejandro Balde in nerazzurro, con conguaglio in favore dell’Inter. Ma in Viale della Liberazione non c’è mai stata nessuna apertura a questo possibile scenario.