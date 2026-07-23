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L'esterno di destra continua a essere uno degli obiettivi di mercato dell'Inter. Ma non è l'unico, i nerazzurri guardano con attenzione ai possibili ingressi anche negli altri reparti.

"Spence piace, ma costa molto e De Zerbi non è così propenso a venderlo. Non è escluso che su quella fascia l'Inter prenda tempo e valuti un investimento più contenuto, magari Belghali in uscita dal retrocesso Verona (15 milioni di car-tellino) o addirittura un ritorno di Perisic dal Psv Eindhoven", scrive il Quotidiano Sportivo.

"Con il Tottenham potrebbe invece decollare l'affare Romero, soprattutto qualora Pavard dovesse partire, sebbene oggi il francese non sia così vicino all'addio. Un altro giocatore che piace molto a Chivu è Curtis Jones, ma in mezzo al campo c'è affollamento. Stankovic è appena tornato all'ovile e non ha intenzione di partire, né l'allenatore sembra orientato a chiederne una cessione. Devono ancora trovare collocazione, come detto, sia Frattesi che Massolin, nonché Asllani. Allora sì, potrebbe tornare in auge la candidatura di Jones, il cui contratto scadrà nel giugno 2027 e che Iraola (nuovo tecnico dei Reds) sta provando a trattenere", aggiunge il quotidiano.