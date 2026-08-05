C'è una domanda che sorge spontanea in casa Inter dopo il derby australiano di oggi (qui gli highlights del match). Ne parla il sito di Sportmediaset in seguito a quanto si è visto in campo a Perth e non soltanto, anche nelle amichevoli precedenti.

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"Continua il dibattito sulla sua posizione. Giusto puntare su di lui per la fascia destra? Al di là della doppietta contro il Karlsruhe, la routine dice che ci sono controindicazioni, come nel caso di questo derby in cui Bartesaghi non gli ha lasciato molto spazio", si legge in merito alla pagella di Andy Diouf. Voto 5 per lui, oggi non ha brillato per SM. Occhio al mercato per la fascia destra nerazzurra.