VIDEO FCIN1908 / Inter U23, Vecchi: "I ragazzi hanno voglia di dimostrare. Sarà una stagione..."

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Tra i più in palla dopo questa prima parte di ritiro sembra esserci Pio Esposito. L'attaccante vuole confermarsi dopo la prima stagione in nerazzurro e ieri ha messo a segno 5 gol nel primo test stagionale.

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"A breve il ragazzo firmerà un nuovo accordo fino al 2031, un anno in più rispetto al contratto oggi in essere, con un ingaggio che passerà da 1,2 milioni a 2-2,5. L'agente Mario Giuffredi, in ogni caso, ha già chiarito a più riprese che il ragazzo non ha alcuna intenzione di ascoltare le sirene provenienti da altri lidi, Premier in testa. Dall'Inghilterra sono arrivati scout ed elogi, soprattutto dopo l'ottima prova in Champions contro l'Arsenal, ma l'obiettivo dell'Inter è fare di Esposito una bandiera".