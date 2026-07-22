Chissà come sta davvero e chissà se qualcuno tra i suoi compagni ci ha parlato dopo la sconfitta nella finale della Coppa del Mondo e zero minuti giocati nella partita che aspettava da una vita. Lautaro Martinez è in vacanza dopo le fatiche mondiali e tornerà a disposizione di Chivu solo una decina di giorni prima rispetto alla prima gara di campionato, quella contro il Monza.

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Se Zielinski aveva detto che la squadra, riunita in Germania in ritiro, avrebbe fatto il tifo per il capitano, a Esposito hanno chiesto oggi se lo hanno sentito proprio dopo la finale. E l'attaccante nerazzurro, che oggi si è messo in mostra nella partita amichevole che si è giocata contro l'Aasen, ha detto: «Dopo la finale non ci siamo ancora sentiti e aspettiamo che ci raggiunga in ritiro, lo aspettiamo a braccia aperte».

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C'è anche un altro giocatore che sta attraversando un momento delicato nell'Inter. Bastoni, finito al centro di un'inchiesta per prostituzione minorile. «Sicuramente è uno dei leader di questa squadra, quindi è una figura importantissima per il nostro gruppo. È un esempio anche per me che sono arrivato l'anno scorso. Tutta l'ossatura italiana con Barella e Dimarco è una parte che traina il gruppo, un insieme di leader che fanno la differenza e si è visto in questi anni per l'Inter», ha risposto l'attaccante.

(Fonte: SM)