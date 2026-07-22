L'attaccante italiano ha parlato dei due compagni: il capitano ha subito la delusione della finale mondiale e il difensore sta vivendo un momento delicato dal punto di vista personale

Eva A. Provenzano

Chissà come sta davvero e chissà se qualcuno tra i suoi compagni ci ha parlato dopo la sconfitta nella finale della Coppa del Mondo e zero minuti giocati nella partita che aspettava da una vita. Lautaro Martinez è in vacanza dopo le fatiche mondiali e tornerà a disposizione di Chivu solo una decina di giorni prima rispetto alla prima gara di campionato, quella contro il Monza.

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Se Zielinski aveva detto che la squadra, riunita in Germania in ritiro, avrebbe fatto il tifo per il capitano, a Esposito hanno chiesto oggi se lo hanno sentito proprio dopo la finale. E l'attaccante nerazzurro, che oggi si è messo in mostra nella partita amichevole che si è giocata contro l'Aasen, ha detto: «Dopo la finale non ci siamo ancora sentiti e aspettiamo che ci raggiunga in ritiro, lo aspettiamo a braccia aperte».

esposito domanda lautaro (1)

esposito stankovic bastoni
Getty Images

C'è anche un altro giocatore che sta attraversando un momento delicato nell'Inter. Bastoni, finito al centro di un'inchiesta per prostituzione minorile. «Sicuramente è uno dei leader di questa squadra, quindi è una figura importantissima per il nostro gruppo. È un esempio anche per me che sono arrivato l'anno scorso. Tutta l'ossatura italiana con Barella e Dimarco è una parte che traina il gruppo, un insieme di leader che fanno la differenza e si è visto in questi anni per l'Inter», ha risposto l'attaccante.

(Fonte: SM)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti