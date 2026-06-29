Sembrava solamente questione di dettagli, invece la trattativa che avrebbe dovuto portare Oumar Solet si è improvvisamente arrestata: i nerazzurri non hanno ancora chiuso l'operazione, e al momento pare esserci freddezza tra le parti. Tuttosport prova a spiegare la questione: "C'è da registrare una crescente freddezza attorno al nome di Oumar Solet, che pure a un certo punto sembrava molto vicino. Qualche dubbio interista e il fatto che l’Udinese - complici alcune sirene estere - voglia tenere la barra dritta sul prezzo hanno allontanato la chiusura. Certo, Solet è stato uno dei giocatori indicati da Chivu come i più adatti a rinforzare la squadra".