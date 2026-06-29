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Inter, freddezza su Solet: due i motivi. Alternative? Due i nomi in cima alla lista
Sembrava solamente questione di dettagli, invece la trattativa che avrebbe dovuto portare Oumar Solet si è improvvisamente arrestata: i nerazzurri non hanno ancora chiuso l'operazione, e al momento pare esserci freddezza tra le parti. Tuttosport prova a spiegare la questione: "C'è da registrare una crescente freddezza attorno al nome di Oumar Solet, che pure a un certo punto sembrava molto vicino. Qualche dubbio interista e il fatto che l’Udinese - complici alcune sirene estere - voglia tenere la barra dritta sul prezzo hanno allontanato la chiusura. Certo, Solet è stato uno dei giocatori indicati da Chivu come i più adatti a rinforzare la squadra".
"Attenzione alla pista belga, dato che piace da tempo Joel Ordonez, ecuadoriano del Club Brugge. Ma, soprattutto, l’Inter sembra decisa a fare sul serio per Trevoh Chalobah, con cui flirta da diverse sessioni di mercato senza essere mai andata oltre il primo appuntamento. Quest’anno le cose potrebbero finire in maniera diversa, anche se sul giocatore c’è anche il Como - per quanto Cesc Fabregas preferirebbe Davinson Sanchez -, che ha formulato al Chelsea un’offerta da 27 milioni (25 di parte fissa più 2 di bonus) a fronte di una richiesta di 40 da parte del club di Stamford Bridge".
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