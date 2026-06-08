"Negli ultimi giorni chi ha chiesto informazioni al procuratore del difensore è il Genoa. La società rossoblù intende rafforzare il pacchetto difensivo a disposizione di Daniele De Rossi, e valuta così l'inserimento di un difensore esperto da affiancare ad Ostigard - riscattato in anticipo dal Rennes - e al capitano Vasquez. Non solo Genoa, però, perché pure il Monza ha avviato qualche contatto con l'agente Federico Pastorello", si legge sulla Rosea.