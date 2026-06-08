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Inter, non solo Monza su Acerbi: “Un altro club ha chiesto info all’agente. E occhio a…”
Il futuro di Acerbi potrebbe essere ancora in Italia. A confermarlo è La Gazzetta dello Sport che spiega quale possa essere la nuova destinazione del difensore, in scadenza di contratto con l'Inter:
"Negli ultimi giorni chi ha chiesto informazioni al procuratore del difensore è il Genoa. La società rossoblù intende rafforzare il pacchetto difensivo a disposizione di Daniele De Rossi, e valuta così l'inserimento di un difensore esperto da affiancare ad Ostigard - riscattato in anticipo dal Rennes - e al capitano Vasquez. Non solo Genoa, però, perché pure il Monza ha avviato qualche contatto con l'agente Federico Pastorello", si legge sulla Rosea.
Da non escludere, però, anche le piste estere perché l'Arabia Saudita non è uno scenario così impensabile. "Ma molto dipenderà dalla volontà del difensore: se continuare ad alti livelli o optare per un tramonto di carriera dorato", chiosa La Gazzetta
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