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Inter, non solo Monza su Acerbi: “Un altro club ha chiesto info all’agente. E occhio a…”

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Il futuro di Acerbi potrebbe essere ancora in Italia: lo conferma La Gazzetta dello Sport
Matteo Pifferi Redattore 

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Il futuro di Acerbi potrebbe essere ancora in Italia. A confermarlo è La Gazzetta dello Sport che spiega quale possa essere la nuova destinazione del difensore, in scadenza di contratto con l'Inter:

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Getty Images

"Negli ultimi giorni chi ha chiesto informazioni al procuratore del difensore è il Genoa. La società rossoblù intende rafforzare il pacchetto difensivo a disposizione di Daniele De Rossi, e valuta così l'inserimento di un difensore esperto da affiancare ad Ostigard - riscattato in anticipo dal Rennes - e al capitano Vasquez. Non solo Genoa, però, perché pure il Monza ha avviato qualche contatto con l'agente Federico Pastorello", si legge sulla Rosea.

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Da non escludere, però, anche le piste estere perché l'Arabia Saudita non è uno scenario così impensabile. "Ma molto dipenderà dalla volontà del difensore: se continuare ad alti livelli o optare per un tramonto di carriera dorato", chiosa La Gazzetta

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