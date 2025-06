Il club nerazzurro potrebbe ricevere l'offerta del Galatasaray che starebbe per incontrare l'agente del centrocampista

Si sono intensificate, specie nelle ultime ore, le voci che parlano dell'addio di Calhanoglu e dell'interesse del Galatasaray. Ne parla anche il Corriere dello Sport sottolineando che: "Fino a una settimana fa non c’erano particolari avvisaglie, anche se non veniva escluso a priori nessuno scenario dopo l’assalto arabo e del Bayern Monaco delle ultime stagioni". Il club turco punta a riportare in terra natia il giocatore. Di ieri le notizie su un viaggio del suo procuratore, Stipic, a Istanbul per ascoltare la proposta della società giallorossa.

Il club turco ha appena tesserato Sané e, secondo quanto scrive il giornale sportivo italiano, sarebbe pronto ad investire almeno 30 mln sul regista dell'Inter. Una cifra che non sarebbe sufficiente con l'Inter pronta a chiederne almeno 40-45 mln. A Calhanoglu una proposta per un contratto di almeno 10 mln a stagione e potrebbe proprio essere lui a fare leva sul club per lasciare Milano e tornare in Turchia.

Nessuna smentita "In quel caso l’Inter potrebbe valutare uno sconto e sacrificare uno dei suoi pezzi pregiati (anziché tenerselo scontento), dopo che nelle ultime due stagioni aveva già rispedito risposto picche alle maxi offerte dall’Arabia Saudita e dal Bayern Monaco. Con i tedeschi tra l’altro la storia è di un anno fa e l’ammiccamento era arrivato a Europeo in corso prima di essere rispedito al mittente", si legge sul giornale sportivo. Effettivamente erano arrivate delle voci sull'interesse del Bayern Monaco e in poche ore Calha aveva risposto senza nessun giro di parole che sarebbe rimasto all'Inter. Ieri sera anche il suo papà sembra aver fatto l'occhiolino al Galatasaray.

(Fonte: Corriere dello Sport)