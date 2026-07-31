L'Inter deve ancora colmare il vuoto lasciato da Dumfries a destra. Per la fascia c'è una nuova candidatura
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L'Inter ha ancora qualche fronte aperto sul mercato. Dopo Stones potrebbe arrivare un altro difensore, in mediana piace sempre Jones e c'è l'incognita fascia destra.
Come segnala il Quotidiano Sportivo, "Inter vigile in corsia, dopo l'addio di Denzel Dumfries finito alla corte di Jose Mourinho al Real Madrid. Ta i profili seguiti c'è quello di Moris Valincic, terzino destro legato alla Dinamo Zagabria fino a giugno 2029. Sul giocatore, oltre al Napoli, è piombato il Marsiglia".
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