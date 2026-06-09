Il canale satellitare ha rivelato di un summit tra i dirigenti del club nerazzurro e i colleghi del club friulano per chiedere informazioni sui due giocatori

"A dire la verità l'Inter è tra i club che di Solet non ha chiesto". Il ds dell'Udinese qualche giorno fa, da Parma, aveva parlato così del presunto interesse nerazzurro nei confronti del difensore.

Quell'interesse alla fine si è palesato. L'Inter ha incontrato in centro proprio l'Udinese per Oumar Solet e non solo. Stando a quanto riportato da Skysport i dirigenti interisti hanno visto i colleghi del club friuliano. Uno degli obiettivi dichiarati è il difensore.