"A dire la verità l'Interè tra i club che di Solet non ha chiesto". Il ds dell'Udinese qualche giorno fa, da Parma, aveva parlato così del presunto interesse nerazzurro nei confronti del difensore.
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fcinter1908 calciomercato mercato inter Sky – Vertice Inter-Udinese: riscattato Marello. Non solo Solet: si è parlato anche di Atta
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Sky – Vertice Inter-Udinese: riscattato Marello. Non solo Solet: si è parlato anche di Atta
Il canale satellitare ha rivelato di un summit tra i dirigenti del club nerazzurro e i colleghi del club friulano per chiedere informazioni sui due giocatori
Quell'interesse alla fine si è palesato. L'Inter ha incontrato in centro proprio l'Udinese per Oumar Solet e non solo. Stando a quanto riportato da Skysport i dirigenti interisti hanno visto i colleghi del club friuliano. Uno degli obiettivi dichiarati è il difensore.
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Nell'incontro, considerato un incontro preliminare, il club nerazzurro ha chiesto informazioni proprio su Solet ma anche su Atta, centrocampista che arriva da una stagione molto positiva.
Definita anche la situazione di Marello, terzino sinistro che era in prestito nelle giovanili nerazzurre ed è stato riscattato.
(Fonte: Skysport)
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