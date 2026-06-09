Come un anno fa con Lookman anche questa volta per Palestrai follower di Zazzaroni lo riempono di domande sui social. Il direttore del Corriere dello Sport, così, ha scritto un post per rispondere un po' a tutte le curiosità rispetto al calciatore che è considerato tra i primi obiettivi dell'Inter.
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fcinter1908 calciomercato mercato inter Zazzaroni: “Inter-Atalanta, 12 mln di distanza per Palestra. Marotta adesso pensa che…”
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Zazzaroni: “Inter-Atalanta, 12 mln di distanza per Palestra. Marotta adesso pensa che…”
Il direttore del Corriere dello Sport ha risposto a chi gli scrive del giocatore attraverso i social
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"Per favore, non scrivetemi nella direct: non riesco a rispondere a tutti. Se ho novità pubblico un post", ha chiesto a chi lo segue su Instagram il giornalista. Che poi sull'esterno italiano dell'Atalanta ha aggiunto che la richiesta originaria è di 55 mln bonus inclusi.
"Non c'è stato alcun rialzo. L'unica offerta fin qui formulata dall'Inter, 40 più 3 di bonus. Per ora Marotta considera il giocatore fuori prezzo, ma non ha abbandonato la pista", ha aggiornato su Palestra.
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