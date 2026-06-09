Come un anno fa con Lookman anche questa volta per Palestra i follower di Zazzaroni lo riempono di domande sui social. Il direttore del Corriere dello Sport, così, ha scritto un post per rispondere un po' a tutte le curiosità rispetto al calciatore che è considerato tra i primi obiettivi dell'Inter .

"Per favore, non scrivetemi nella direct: non riesco a rispondere a tutti. Se ho novità pubblico un post", ha chiesto a chi lo segue su Instagram il giornalista. Che poi sull'esterno italiano dell'Atalanta ha aggiunto che la richiesta originaria è di 55 mln bonus inclusi.