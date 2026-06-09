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Zazzaroni: “Inter-Atalanta, 12 mln di distanza per Palestra. Marotta adesso pensa che…”

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Il direttore del Corriere dello Sport ha risposto a chi gli scrive del giocatore attraverso i social
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

Come un anno fa con Lookman anche questa volta per Palestrai follower di Zazzaroni lo riempono di domande sui social. Il direttore del Corriere dello Sport, così, ha scritto un post per rispondere un po' a tutte le curiosità rispetto al calciatore che è considerato tra i primi obiettivi dell'Inter.

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"Per favore, non scrivetemi nella direct: non riesco a rispondere a tutti. Se ho novità pubblico un post", ha chiesto a chi lo segue su Instagram il giornalista. Che poi  sull'esterno italiano dell'Atalanta ha aggiunto che la richiesta originaria è di 55 mln bonus inclusi.

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Getty Images

"Non c'è stato alcun rialzo. L'unica offerta fin qui formulata dall'Inter, 40 più 3 di bonus. Per ora Marotta considera il giocatore fuori prezzo, ma non ha abbandonato la pista", ha aggiornato su Palestra.

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