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L'Inter vuole il colpo giovane in attacco per la stagione 2027/28. Ne è sicuro Niccolò Ceccarini, che nel suo editoriale per TMW fa i nomi che piacciono ai nerazzurri: "Con Lautaro, Thuram, Pio Esposito e Bonny in attacco la situazione è ampiamente sotto controllo.

Retroscena Baturina: "Era obiettivo concreto, ma l'Inter aveva già preso..."

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Nonostante questo, Marotta e Baccin hanno già fatto un punto della situazione anche per un rinforzo nel futuro. Per il prossimo anno ci sono varie strade. Nell’ottica di un ringiovanimento sono al vaglio diverse opzioni. La prima è Samuele Inacio del Borussia Dortmund. Il club tedesco lo potrebbe far partire in estate solo davanti a cifre veramente alte. Un altro giocatore che piace è Mendy del Cagliari, che ha da poco rinnovato il suo contratto con il club rossoblù fino al 2032.

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Sempre tra i giovani che si stanno segnalando in serie A c’è Robinson, fantasista del Monza ma di proprietà Southampton. Per il momento solo idee ma magari nei prossimi mesi l’Inter potrebbe stringere il cerchio e definire un obiettivo ben chiaro".