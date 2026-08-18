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Dopo Spence, l'Inter continua a spingere per inserire un altro rinforzo dalla Premier League: Curtis Jones

Queste le novità riportate da Libero: "Si entra infatti nella settimana della trattativa per Curtis Jones, già avvicinato lo scorso gennaio e mai abbandonato dall'Inter. Anche in questo caso, come per Spence, "pazienza" è la parola chiave citata in ultimo da Chivu. Gli intermediari sono convinti che il Liverpool scenda dalle 35 milioni di sterline richieste a inizio estate anche perché il 25enne inglese sta mantenendo la promessa fatta all'Inter: aspettare fino a fine agosto. Non servono altre uscite al club nerazzurro per chiudere questo affare, Luis Henrique-Roma è un discorso a parte che prevederà nel caso l'arrivo di un altro esterno. Il discorso su Jones verte esclusivamente sulla valutazione di un giocatore che tra un anno il Liverpool perderà a zero e che per l'Inter non è giusto sia esagerata".