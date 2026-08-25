Secondo quanto riportato da Fcinter1908, il giovane giocatore ha richieste anche dalla Turchia
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Come riportato dalla redazione di Fcinter1908, il centrocampista francese Kamate è nel mirino di un club spagnolo e non solo. C'è un altro interessamento.
Non solo un club di Liga su Kamate: nelle ultime ore si registra anche l’interesse del Çorum, club di Super Lig, in Turchia. Dialoghi anche con il Kasimpasa.
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