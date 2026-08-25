Secondo quanto riportato da Fcinter1908, il giovane giocatore ha richieste anche dalla Turchia

Andrea Della Sala
Quinta punta, c'è il nome

VIDEO / "I dirigenti dell'Inter hanno già un nome. Chivu vuole uno come..."

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Come riportato dalla redazione di Fcinter1908, il centrocampista francese Kamate è nel mirino di un club spagnolo e non solo. C'è un altro interessamento.

Getty Images

Non solo un club di Liga su Kamate: nelle ultime ore si registra anche l’interesse del Çorum, club di Super Lig, in Turchia. Dialoghi anche con il Kasimpasa.

Issiaka Kamate

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti