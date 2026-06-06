Federico Chiesa ha raccontato, in un'intervista a La Gazzetta dello Sport, che Curtis Jones gli ha chiesto come si viva in Italia

Matteo Pifferi Redattore 6 giugno - 14:31

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Nel corso di un'intervista a La Gazzetta dello Sport, Federico Chiesa ha svelato un retroscena su Curtis Jones: il centrocampista del Liverpool ha chiesto al compagno di squadra italiano "Ma in Italia come si vive?". Un'ulteriore conferma di come la volontà del calciatore sia quella di provare una nuova esperienza, con l'Inter che ha voglia di chiudere in fretta la trattativa col Liverpool.

"Contatti tra la società nerazzurra e l'entourage dell'inglese ce ne sono stati molti e altrettanti ce ne saranno nelle prossime settimane, ma un accordo tra l'Inter e Jones è di fatto già stato abbozzato. Il problema riguarda più che altro quello con il Liverpool, la cui domanda continua ad essere diversa (non di molto, ma nemmeno di poco) rispetto all'offerta nerazzurra.

Noto è che il contratto che lega Jones al Liverpool scadrà nell'estate del 2027, dettaglio che permetterebbe all'inglese di pre-accordarsi con qualsiasi società già tra sei mesi per trasferirsi ovunque a parametro zero. Un'occasione di mercato per tutti, quindi. In primis per l'Inter, che potrebbe acquistare ad un prezzo di saldo un giocatore dalla caratura europea; per il giocatore stesso, attratto dall'idea di avviare un capitolo tutto nuovo; e infine per il Liverpool, che eviterebbe di salutare Jones ad euro zero e anzi incasserebbe 20-25 milioni quasi sul gong di un accordo che molto probabilmente non verrebbe prolungato (sicuramente non con Slot allenatore prima, quasi certamente anche con Iraola tecnico dei Reds ora).

La distanza tra Inter e Liverpool, però, resiste. E si attesta attorno ad una decina di milioni, più la percentuale sulla futura rivendita: la dirigenza dei Reds intende fissarla elevata, consapevole che un domani l'Inter potrebbe cedere Jones a cifre parecchio elevate, mentre Ausilio e Marotta giocano al ribasso", spiega La Gazzetta dello Sport che non esclude che presto arriverà l'affondo decisivo dei nerazzurri.