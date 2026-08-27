Possibili offerte a sorpresa che potrebbero interessare quegli elementi che in alcuni momenti dell’estate sono stati in bilico
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Dopo aver sistemato la questione Asllani, l’ultimo all’appello è Massolin. Manca solo l’ex Modena nella lista dei partenti.
Come riferisce Tuttosport, il centrocampista albanese ha accettato l’offerta dell’Al Jazira, che gli garantirà un ingaggio superiore agli 800 mila euro a stagione percepiti ora in nerazzurro. I due club, invece, hanno trovato l’intesa sulla base del prestito oneroso a 2 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 5 milioni che diventa obbligo ad un determinato numero di presenze, con la possibilità di mettere a bilancio una plusvalenza da 2,5 milioni di euro.
Per quanto riguarda Massolin, il calciatore sta valutando insieme al suo entourage la soluzione migliore tra Nizza, Troyes e Angers per il prestito.
Per il quotidiano mercato in uscita chiuso “al netto di possibili offerte a sorpresa negli ultimi giorni di mercato che potrebbero interessare quegli elementi che in alcuni momenti dell’estate sono stati in bilico come Luis Henrique, Pavard o Bonny”.
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