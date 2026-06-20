Il club nerazzurro ha accelerato per vari obiettivi perché si vuole provare a dare all'allenatore quante più pedine possibili che formeranno la nuova rosa

I dirigenti nerazzurri vogliono dare a Chivuun'Inter definita per quanto più possibile quando comincerà il ritiro di luglio. È quanto hanno spiegato in queste ore su Skysport che ha parlato di Palestrache viene definito un affare sul quale ci si può sbilanciare perché ci si avvicina all'intesa finale.