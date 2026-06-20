I dirigenti nerazzurri vogliono dare a Chivuun'Inter definita per quanto più possibile quando comincerà il ritiro di luglio. È quanto hanno spiegato in queste ore su Skysport che ha parlato di Palestrache viene definito un affare sul quale ci si può sbilanciare perché ci si avvicina all'intesa finale.
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fcinter1908 calciomercato mercato inter Sky – Inter, occhi puntati a inizio ritiro: a Chivu una rosa quanto più possibile definita
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Sky – Inter, occhi puntati a inizio ritiro: a Chivu una rosa quanto più possibile definita
Il club nerazzurro ha accelerato per vari obiettivi perché si vuole provare a dare all'allenatore quante più pedine possibili che formeranno la nuova rosa
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E poi si c'è stato un grosso avvicinamento delle parti anche nella trattativa per Provedel, il portiere che arriverà ad Appiano per sostituire Sommer e dare una mano a Josep Martinez promosso, almeno nelle intenzioni di allenatore e società, a primo portiere.
Si lavorerà poi per Solet: un obiettivo ormai consolidato per la difesa. Servirà qualche tempo in più per definire anche l'arrivo di Curtis Jones: c'è stato un incontro ufficiale tra Inter e Liverpool ma c'è ancora distanza. Si valuteranno poi anche occasioni di mercato.
(Fonte: SS24)
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